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سفينة الشحن سيجنوس الأمريكية تصل إلى محطة الفضاء الدولية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 9:19 م

وصلت سفينة الشحن غير المأهولة "سيجنوس" والتي تحمل 3700 كيلوجرام من الغذاء لطاقم المحطة ومواد للتجارب العملية إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء كما كان مقررا، حسبما قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

والتحمت سفينة الشحن بالمحطة وشاركت وكالة ناسا الفيديو على موقع تويتر، ولم يتم نشر مجموعة لوحات شمسية على السفينة سيجنوس كما كان مقررا، ومع ذلك نجحت المهمة.

وقد تم إطلاق مركبة الفضاء أول أمس الاثنين من ولاية فيرجينيا الأمريكية.

يذكر أن هذه هي رحلة الشحن رقم 18 التي تقوم بها السفينة سيجنوس إلى محطة الفضاء الدولية.

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