محافظ المنيا يبحث مع تجار الأرز مدى توافر السلع بالأسعار المناسبة

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع بعض التجار والموردين للأرز بجميع مراكز المحافظة، مدى توافر السلعة داخل الأسواق وتشبع المحال التجارية؛ لضمان عرض السلعة بالأسعار المناسبة لجميع فئات المواطنين، دون احتكار كميات الأرز الموردة من قبل التجار، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين والتجار.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين.



وحرص المحافظ، على عقد هذا اللقاء مع التجار للوقوف على المشكلات والمعوقات امام توفير سلعة الأرز بالأسواق، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستعدة لتقديم التصاريح الخاصة وفقا للقواعد القانونية المنوط بها.



واستمع المحافظ، إلى آراء ومقترحات التجار؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة وتشبع السوق من سلعة الأرز بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وحثهم على توحيد الجهود والتكاتف من أجل الوطن.



وناشد المحافظ، التجار بجميع المراكز عدم احتكار السلع والمواد الغذائية، حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حيال وجود مخالفات تتعارض مع القانون.