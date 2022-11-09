التنمية المحلية: المحليات والمدن حائط صد أمام التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء

وفد منظمة المدن والحكومات الأفريقية: اختيار مصر لهذه الضيافة ليس فقط دليل على القدرات التنظيمية





أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المحلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المدن والمحافظات في دول القارة الأفريقية وعلى رأسها التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الآخرى تعتبر المحليات والمدن حائط صد أمامها ومن المهم أن يتم إعطاء المكانة والدور الذى تستحقه المدن والمحليات بإفريقيا.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأربعاء، بوفد من منظومة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يضم فاطيما عبدالمالك، عمدة مدينة نواكشوط، ورئيسة المنظمة، وجان بيير إمباسي، سكرتير عام المنظمة، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة والمنظمة، بمقر جناح منظمة المدن والحكومات الأفريقية على هامش فعاليات انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP 27.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة على هامش فعاليات قمة المناخ بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مبادرة " حياة كريمة " على المستوى الإفريقي؛ لعرض الخبرات المصرية للأشقاء الأفارقة في هذه المبادرة، منوهًا إلى أن رئيس الجمهورية على نقل التجربة المصرية فيما يخص مبادرة "حياة كريمة"؛ لتحقيق الحياة الكريمة لجميع شعوب الدول الإفريقية.

وعرض الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة والتصدى للتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين في جميع المحافظات المصرية والتي كان آخرها المساهمة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات، لافتاً إلى أن مصر ودول القارة الأفريقية هي من أقل الدول مساهمة في الإنبعاثات.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة القادمة Africites 2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية،حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر تنظر بشكل إيجابى لهذه الاستضافة وستعمل على توقيع الاتفاقية الخاصة بالاستضافة خلال الفترة المقبلة بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت رئيسة المنظمة الأفريقية، فاطيما عبد الملك، أن النجاح المصرى في استضافة قمة المناخ يعد نجاحاً باسم الدولة المصرية والقارة الأفريقية بأكلمها بإعتبار أن استضافة مصر لفعاليات القمة بالنيابة عن أفريقيا.

وأشار وفد المنظمة الأفريقية، إلى أن اختيار مصر لهذه الضيافة ليس فقط دليل على القدرات التنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية ولكن أيضاً ثقة في تنبى الأجندة الأممية الدولية لما تملكه من إمكانيات وتاريخ أممى.

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية فيما يخص استضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمى 2024، حيث يعد هذا المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية والتي تم انجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.