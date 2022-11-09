توفالو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف

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أعلنت دولة توفالو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ حالة الطوارئ بسبب الجفاف الممتد في جميع أنحاء جزرها.

وتعاني توفالو / نحو 3700 كم شمال نيوزيلندا/ من ظروف الجفاف معظم العام.

وتعتمد توفالو بشكل كبير على هطول الأمطار بوصفها المصدر الرئيسي للمياه العذبة. ولا توجد أنهار في الجزر التسع التي تشكل البلاد ، والمياه الجوفية محدودة للغاية.

وقال الحاكم العام لتوفالو، توفينجا فايفالو فالاني إن حالة الطوارئ ستستمر لمدة 14 يوما.

وقال وزير الشؤون الخارجية سيمون كوف إن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 ألف نسمة يتعامل أيضا مع أول حالات إصابة مجتمعية بكوفيد-19.

وقال على تويتر: "أوقات صعبة لكننا لا نزال ثابتين في إيماننا".

وفعلت الحكومة لجنة للجفاف في أيار/مايو. وفي آب/أغسطس، لم تكن الأمطار التي هطلت لوقت قصير في أجزاء من البلاد كافية لتخفيف حدة الوضع.

وتشهد جزر نانوميا ونيوتاو ونوي هطول أمطار أقل من المتوسط وتتضاءل إمدادات خزانات المياه، خاصة في العاصمة فونافوتي.