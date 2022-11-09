بدء إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

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أغلقت أولى مراكز الاقتراع أبوابها في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.

وفي أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي الأمريكيتين، انتهى التصويت يوم الثلاثاء الساعة 0600 مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).

وسيتوالى إغلاق مراكز الاقتراع عبر ست مناطق زمنية في 50 ولاية تشارك في الانتخابات، وستكون ألاسكا في أقصى الغرب هي الأخيرة.

ومن غير المتوقع صدور النتائج الأولى ذات المغزى حتى مساء الثلاثاء. ويتم التنافس خلال انتخابات التجديد النصفي على جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب و 35 مقعدا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في الكونجرس الأمريكي.

ويجرى أيضا تحديد العديد من مناصب الحكام وغيرها من المناصب المهمة.