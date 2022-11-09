تباطؤ التضخم في المكسيك بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في المكسيك خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، قبل يوم واحد من إعلان بنك المكسيك المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس.

ارتفعت أسعار المستهلك في المكسيك خلال أكتوبر الماضي بنسبة 8.41% سنويا، مقابل 8.7% خلال سبتمبر الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 8.45%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 8.42% سنويا وهو نفس مستواه في سبتمبر الماضي وأقل قليلا من متوسط التوقعات.

وقالت جيسكا رولدان كبيرة خبراء الاقتصاد في مؤسسة كاسا دي بولسا فينامكس للخدمات المالية إن "هذه البيانات مؤشر جيد وكانت الأسواق تتوقعها، لكنها لا تعني أنه سيكون هناك تغيير في العناصر التي تعتبر مهمة فعلا".

ويعقد البنك المركزي المكسيكي غدا اجتماعه الدوري قبل الأخير خلال العام الحالي لمراجعة السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ويتوقع أغلب المحللين زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي ليصل إلى 10%.

ويستهدف البنك المركزي أن يكون معدل التضخم 3% زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة.