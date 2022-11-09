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الصحة العالمية تسجل انخفاضا بنسبة 90% في وفيات كوفيد منذ الشتاء الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 11:37 م

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 انخفض بشدة منذ الشتاء الماضي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل نحو 9400 وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا انخفاضا بحوالي 90% عن حالات الوفاة في فبراير الماضي، الذي شهد ذروة الوفيات بسبب كوفيد- 19 العام الحالي عند 75 ألفا.

وأوضح تيدروس في مؤتمر صحفي أنه بينما يعد ذلك تطورا إيجابيا، لا يزال العديد من الأشخاص يموتون أيضا.

وأضاف: "نحو 10 آلاف وفاة أسبوعيا يعتبر عددا كبيرا للغاية، بالنسبة لمرض يمكن منعه ومعالجته".

وأشارت ماريا فان كيركوفه، خبيرة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن "كوفيد- 19 ما زال جائحة".

وتم تسجيل حوالي 1ر2 مليون حالة عدوى جديدة على مستوى العالم الأسبوع الماضي.

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