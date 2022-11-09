تونس تستورد ربع مليون طن قمح من فرنسا

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قال مسؤول بالجمعية الفرنسية للحبوب اليوم الأربعاء إن واردات تونس من القمح الفرنسي لموسم 2022-2023 ستصل إلى ربع مليون طن.

وأوضح رئيس منطقة المغرب العربي وأفريقيا بالجمعية يان لوبو في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2022، أن تونس استوردت ما بين 15 و25% من حاجتها من القمح اللين من فرنسا.

ونقلت الوكالة أن تونس تستورد 1.1 مليون طن من القمح اللين وما يتراوح بين 500 و600 ألف طن من القمح الصلب و800 ألف طن من الشعير ومليون طن من الذرة.

وقال يان لوبو إن تونس لم تستورد القمح من فرنسا لموسم 2021- 2022 بسبب ضعف الإنتاج.

وتلقت تونس مساعدات وقروض من شركائها بالخارج، ومن البنك الدولي، لتأمين حاجتها من الحبوب في ظل اضطراب الإمدادات من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار عالميا.