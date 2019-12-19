تقرير أمريكي: انتخابات الكونجرس ليلة مروعة لترامب

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وصف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، بأنها "ليلة مروعة للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب".

وقال الموقع إن ترامب يواجه موجة من اللوم، بعد خسارة عدد من الرموز الجمهورية في انتخابات الكونجرس.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن النتائج الأولية للانتخابات النصفية، توضح أن ترامب سيواجه حشدا كبير من المصوتين ضده إذا خاض انتخابات 2024 الرئاسية.

وشهدت مختلف الولايات الأمريكية أمس، انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعد) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.