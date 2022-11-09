حبس تاجري أقمشة بمركز السنطة لاتجارهما في النقد الأجنبي

قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، حبس تاجري أقمشة بمركز السنطة؛ لاتجارهما في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وذلك بالسوق السوداء وغسيل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق.



وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط "شخصين" مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات "لهما معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة مركز السنطة بالغربية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذين من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية.



كما تبين إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.