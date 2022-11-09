السماح لمهاجرين على متن سفينة نرويجية بالنزول في صقلية

تم السماح لأكثر من 200 مهاجر ظلوا على متن سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" بمغادرة السفينة بعد انتظار يومين في ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأعلن ريكاردو جاتي المسؤول بمنظمة أطباء بلا حدود في ساعة متأخرة من اليوم الثلاثاء أن السلطات الصحية الإيطالية فحصت الأشخاص الذين تم إنقاذهم وقررت الآن، خلافا لما حدث في مطلع الأسبوع، السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ لأسباب إنسانية.

وذكر جاتي أن 213 شخصا سيتم إنزالهم "قريبا" من السفينة، التي تعمل في البحر المتوسط وترفع علم النرويج.

وصعد أطباء وأطباء افسيون ومترجمون في وقت لاحق على متن سفينة "هيومانيتي 1" الألمانية، التي رست أيضا في ميناء كاتانيا، حيث ينتظر 35 مهاجرا السماح لهم بالنزول. ولم يتضح في البداية ما إذا كانوا سيتلقون أنباء إيجابية من السلطات اليوم.