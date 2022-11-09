خبير بالشؤون الروسية: أمريكا جرت روسيا للمعركة الأوكرانية لاستنزافها سياسيا واقتصاديا

قال الدكتور مسلم شعيتو، الخبير في الشؤون الروسية والعلاقات الدولية، إن روسيا تم جرها للمعركة في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف استنزافها سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن أمريكا هي المستفيد الوحيد من المعركة حتى الآن.

وأضاف شعيتو، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن المعركة الدائرة دمرت الاقتصاد الأوروبي وأصبحت حاليًا الولايات المتحدة هي الاقتصاد المهيمن والأكثر استفادة من خلال توريد الغاز لأوروبا لسد العجز في الطاقة المترتب على تدمير خطوط الغاز الروسية لأوروبا.



وتابع أن أمريكا كانت تدفع أوكرانيا لإلغاء اتفاق مينسك، مشيرًا إلى أن تنفيذ أوكرانيا لبنود اتفاق مينسك كان كفيلًا بحل الصراع سلميًا دون اللجوء إلى الحرب، مشددًا على أن روسيا فاشلة إعلاميًا لتوضيح موقفها عالميًا حيال الحرب القائمة.