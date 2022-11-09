جارديان: الموجة الحمراء الجمهورية أقل من الجدار الأزرق الديمقراطي

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس، إن الموجة الحمراء التى وعد بها الجمهوريون فى الانتخابات النصفية الأمريكية، كانت أقل من الجدار الأزرق، فى إشارة إلى محاولة الديمقراطيين الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.



وأوضحت الصحيفة البريطانية فى تقرير لها أنه لا يزال هناك العديد من الأصوات التى لم يتم إحصاؤها بعد، مشيرة إلى تقدم ديمقراطى ملحوظ مقابل ثبات جمهورى واضح منذ الساعة الثانية صباح اليوم الأربعاء.



وأشارت «جارديان» إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحق الدستورى فى الإجهاض «رو ضد وايد» فى يونيو الماضى، كان عامل تغيير كبير فى الانتخابات النصفية، حيث عمل على تنشيط الناخبات والقاعدة الديمقراطية.



من جهتها، قالت وكالة «أسوشيد برس» الأمريكية، أمس: «طوال أسبوعين توقع الجمهوريون موجة حمراء ستنقلهم إلى السيطرة على الكونجرس لكن الواقع بدا مختلفا تماما حتى الآن»، واصفة السباق بين الجمهوريين والديمقراطيين بـ«المحتدم والمتقارب».



بدورها، اعتبرت صحيفة « فاينانشال تايمز» الأمريكية، أن الموجة الحمراء التى وعد بها رموز الحزب الجمهورى فشلت فى الظهور حتى الآن.



وقالت الصحيفة الأمريكية إن الديمقراطيين خاضوا معركة قوية، حتى عندما حقق الجمهوريون بقيادة الحاكم رون دى سانتيس انتصارات فى فلوريدا.



وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الفرز المبكر للأصوات فى جميع الولايات الأمريكية كان