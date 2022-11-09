مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في أسوان

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم الإربعاء، إثر سقوطها من الطابق الرابع لأحدى العمارات السكنية خلف الوحدة المحلية وسط مدينة أسوان.

وتلقى مركز شرطة قسم أول أسوان إخطارًا يفيد بلفظ فتاة أنفاسها الأخيرة إثر سقوطها من الطابق الرابع من أحدى العمارات السكنية خلف الوحدة المحلية وسط مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الفتاة إلى المستشفى لإنقاذ حالتها، إلا أنها توفيت فور وصولها المستشفى مباشرة.

وانتقل رجال المباحث إلى المشرحة لمعاينة الجثة وأجراء التحريات اللازمة حول الواقعة؛ لاتخاذ اللازم، والوصول إلى الأسباب الحقيقة وراءها.

وتبين أن الفتاة التي لقت مصرعه إثر سقوطها من الطابق الرابع تدعى ندا غريب محمد، وتبلغ من العمر ١٨ سنة، وبالكشف الطبي عليها تبين أن إصابتها كسر في الجمجمة وأشتباة نزيف داخلي على المخ.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيقات حيالها.