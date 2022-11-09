توقعات فوكس: إعادة انتخاب الجمهوري راند بول الذي أعاق المساعدات لأوكرانيا بمجلس الشيوخ

تدل توقعات قناتي Fox و NBC وكذلك توقعات وكالة وكالة أسوشيتد برس، أنه تمت إعادة انتخاب الجمهوري راند بول الذي أعاق المساعدات لأوكرانيا، في مجلس الشيوخ

وخلال تسميتها للفائز، تعرب وسائل الإعلام الأمريكية هذه عن ثقتها، في أن فرز الأصوات اللاحق، لن يؤثر على نتيجة الانتخابات.

ويشار إلى أن راند بول، بهذا الشكل سيدخل للمرة الثالثة إلى مجلس الشيوخ ممثلا لولاية كنتاكي، ومتقدما على الديمقراطي تشارلز بوكر.

ومن المعروف أن بول عرقل اعتماد مشروع قانون بشأن تخصيص 40 مليار دولار، كمساعدة لأوكرانيا ووقف ضد توسع الناتو في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

يوم أمس جرت في الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس المرحلية التي يتم خلالها، تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.