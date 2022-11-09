الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بجزر فارو الدنماركية في الثامن من ديسمبر

بلغ الاضطراب السياسي الذي شهدته جزر فارو خلال الأيام القليلة الماضية ذروته بالإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في غضون أقل من شهر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة يوم 8 ديسمبر المقبل، حسبما أعلن رئيس الوزراء باردور ستيج نيلسين في البرلمان اليوم الأربعاء، وفقا لمحطة "كيه في اف" الإذاعية.

وكانت المحطة قد ذكرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أن الائتلاف الحكومي الذي اعتمد عليه رئيس الوزراء نيلسين منذ عام 2019 قد انهار بعد انسحاب أحد الأحزاب الثلاث.

وأعلن حزب الوسط اليميني استقالته من الائتلاف، بعد إقالة مفوض الشؤون الخارجية ينيس آف رانا، وهو عضو في الحزب.

وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، لأن حزبي التحالف المتبقيين لم يعد لديهما أغلبية في البرلمان، وكان من المقرر إجراء الانتخابات العادية في أغسطس من العام المقبل.

جدير بالذكر أن جزر فارو، التي تقع في شمال المحيط الأطلسي، تتمع بحكم ذاتي بدرجة كبيرة، إلا أنها تنتمي رسميا إلى مملكة الدنمارك.

ويبلغ عدد سكان جزر فارو نحو 50 ألف نسمة، ويقوم ممثلان بتمثيل جزر فارو في البرلمان في كوبنهاجن.