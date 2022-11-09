كشفت وزارة التعاون الدولي، أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27 في قطاع النقل والبنية التحتية بلغت 4 اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتأتي التوقيعات في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية الأولى جاءت لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار، من بينها مليوني دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتابعت الوزارة أنه إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطار للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من إسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.