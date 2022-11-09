مدبولي يشيد بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التي تربط مصر والأردن

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التي تربط مصر والأردن في كل المجالات، استرشادًا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، بنظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الأردن عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على تنظيمها المتميز لهذا الحدث العالمي لقمة المناخ، معتبراً ذلك مصدر فخر للعرب.

كما وجه الخصاونة الدعوة لمدبولي لزيارة عمان، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع الأردن، في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال النصف الأول من العام القادم.