فرنسا تفعل خطة الطوارئ في ظل ارتفاع حالات العدوى التنفسية لدى الرضع

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فعلت فرنسا خطة الطوارئ بالمستشفيات في أنحاء البلاد، بسبب موجة حادة من الأمراض التنفسية لدى الأطفال الصغار.

وقال وزير الصحة فرانسوا براون أمام مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن المستشفيات لم تشهد مثل هذا العدد المرتفع من الحالات التي دخلتها بسبب وباء التهاب القصيبات (التهاب الشعب الهوائية) خلال 10 سنوات.

ولذلك، تتلقى جميع المناطق الآن مساعدات متزايدة لدعم القائمين على تقديم الرعاية، وتوفير العون للأطفال والأسر.

وتأثرت المناطق الشمالية من فرنسا بصفة خاصة بالتهاب القصيبات، وهو عدوى تسبب التهابا واحتقانا بشكل رئيسي في الرئة لدى الرضع.

ودخل 6891 رضيعا، دون عامين، إلى غرف الطوارئ في فرنسا الأسبوع الماضي وحده بسبب التهاب القصيبات، وفقا للسلطات الصحية.