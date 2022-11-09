سي إن إن تستعرض تأثير انتخابات الكونجرس الأمريكية على قضايا اقتصادية

سلطت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية الضوء، على تأثير نتائج انتخابات التجديد النصفي التي بدأت أمس على عدد من القضايا الاقتصادية.

وقالت الشبكة إن الانتخابات تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة وضع اقتصادي يتسم بالضعف، حيث ظل التضخم مرتفعاً، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من ركود واسع النطاق.

وفيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية، قالت الشبكة الأمريكية: "إذا سيطر الجمهوريون على الكونجرس، فسيكون من الصعب سن أي تخفيضات ضريبية كبيرة دون الحصول على بعض الدعم من الديمقراطيين أو الرئيس جو بايدن، مما يعني أنه يمكن أن يكون هناك الكثير من المزايدات دون اتخاذ الكثير من الإجراءات".

وفيما يتعلق بـ"سقف الدين" (الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه)، قالت الشبكة الأمريكية إنه تم رفع سقف الدين اخر مره في ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة ستصل إلى هذا السقف في وقت ما العام المقبل، الأمر الذي يعني أنه ينبغي أن يتم رفع هذ السقف مرة أخرى، لكي تتمكن أمريكا من اقتراض الأموال التي تحتاجها لتسير أعمال الحكومة، وضمان التشغيل السلس لسوق سندات الخزانة الأمريكي، والتي تبلغ قيمتها قرابة 24 تريليون دولار.

وأضافت الشبكة: "يبدو أن المعركة تستعر بين الجمهوريين والديمقراطيين". وتابعت: "إذا اسفرت الانتخابات عن حكومة منقسمة، فقد تكون هناك أخبار سيئة فيما يتعلق بالأسواق".

أما فيما يتعلق بالإنفاق، أشارت "سي.إن.إن"، إلى أن الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، أكدوا أن فوز الديمقراطيين قد يزيد من الاستجابة المالية الفيدرالية في حالة الركود، بينما من المرجح أن يتجنب الجمهوريون حزم الإغاثة المكلفة.

وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي، قالت الشبكة إن البرامج الشعبية مثل التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية تواجه مشكلات تتعلق بالتمويل على المدى الطويل وهي قضية ساخنة تشغل الجانبين الديمقراطي والجمهوري.

أما بالنسبة لقضية الاحتياطي الفيدرالي، تحدث المشرعون علناً وبشكل مباشر ضد وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف مكافحة التضخم.

ودعا كل من السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، ورئيس البنك شيرود براون وآخرون، لإبطاء وتيرة الزيادات.

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الإنفاق: لاحظ الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أيضًا أن فوز الديمقراطيين قد يزيد على الأرجح من الاستجابة المالية الفيدرالية في حالة الركود ، بينما من المرجح أن يتجنب الجمهوريون حزم الإغاثة المكلفة.

الضمان الاجتماعي: تواجه البرامج الشعبية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية مشكلات الملاءة على المدى الطويل وأصبح الموضوع قضية ساخنة على جانبي الممر. هذا الموضوع يراقب عن كثب حتى أن مناقشة التغييرات قد تؤثر على ثقة المستهلك ، كما يقول المحللون.

الاحتياطي الفيدرالي: تحدث المشرعون بشكل متزايد ضد وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف مكافحة التضخم. دعت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارين ، جنبًا إلى جنب مع رئيس البنك شيرود براون ، وجون هيكنلوبر وآخرون ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لإبطاء وتيرة الزيادات. الآن ، يتدخل الجمهوريون. توقع المزيد من التدقيق من كلا الحزبين بعد الانتخابات