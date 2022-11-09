المفوضية الأوروبية ترغب في موافقة أسرع على محطات الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في تسهيل الموافقة على مشروعات الطاقة المتجددة في إطار جهود للتصدي لأزمة الطاقة الراهنة في التكتل، وذلك في مقترحات تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء.

وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فرانز تيمرمانز، في بيان: "إن الطاقة المتجددة أرخص وأنظف ومستقلة عن التلاعب الروسي".

ومن المقرر أن تتم الموافقة على تثبيت محطات للطاقة الشمسية على هياكل صناعية، من بينها أسطح المباني خلال شهر واحد مع منح إعفاءات من تقييمات بيئية معينة.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على مضخات الحرارة خلال ثلاثة أشهر، وفقا لمقترحات المفوضية.

كما تشير المقترحات إلى أنه فيما يتعلق بتوسيع أو تحديث مرافق الطاقة المتجددة القائمة بالفعل، مثل مزارع الرياح القديمة، ستستغرق عملية الموافقة والتي تشمل التقييمات البيئية، ستة أشهر.

وقالت المفوضية، إن ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي دفعها إلى تقديم المقترحات ومتابعة السياسات السابقة لتسريع عمليات الموافقة في إطار استراتيجية التكتل للتخلص من وردات الطاقة الروسية.