قال الكاردينال جان بيير ريكار، أحد كبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، يوم الإثنين الماضى، إنه تراجع عن واجباته الدينية.

وأضاف الأسقف ريكارد أن سبب ذلك هو إساءته معاملة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا قبل 35 عامًا، حيث كتب بيانا عُرض في مؤتمر صحفي عقده رئيس الأساقفة الفرنسيين، إريك دي مولين-بوفورت، قال فيه: "قبل 35 عاما، عندما كنت قسيسًا، تصرفت بطريقة بغيضة مع فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا سلوكي تسبب حتما في عواقب وخيمة ودائمة لهذه الانسانة".

وكان الأسقف ريكارد، 78 عامًا، رئيس أساقفة بوردو في جنوب غرب فرنسا حتى تقاعد من هذا المنصب في عام 2019 للخدمة في أبرشية منزله جنوب البلاد، وكان في الثمانينيات قسيسًا في أبرشية مرسيليا.

وأوضح رئيس الأساقفة أن ما مجموعه 11 أسقفا حاليين وسابقين، بما في ذلك ريكارد، استهدفتهم اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي في قضايا متنوعة حققت فيها العدالة الفرنسية أو السلطات الكنسية.

وظهر اعتراف القس ريكارد في الأوقات التي بدأت فيها الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية للتو في دفع تعويضات مالية لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقدرت الدراسة الواسعة التي أصدرتها لجنة مستقلة العام الماضي أن حوالي 330 ألف طفل تعرضوا للاعتداء الجنسي على مدى 70 عامًا من قبل قساوسة أو شخصيات أخرى مرتبطة بالكنيسة في فرنسا.

وبينت الدراسة أن الحصيلة ما يقدر بنحو 216000 شخص تعرضوا لسوء المعاملة من قبل قساوسة ورجال دين آخرين وشخصيات كنسية مثل قادة الكشافة ومستشاري المعسكر.

واستندت التقديرات إلى بحث أوسع أجراه المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية حول الاعتداء الجنسي على الأطفال.

يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير صدر العام الماضي عن عدد كبير من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.