تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب، إلى جانب انتخاب عدد كبير من حكام الولايات المتحدة.

وطوال الأشهر الماضية، قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن جولات دعائية لصالح الحزب الديمقراطي، آملا في الاحتفاظ بأغلبية تيسر عليه النصف المتبقي من ولايته.

من ناحية أخرى، مثلت الانتخابات الجارية، فرصة لعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للظهور بشكل أكبر في المشهد السياسي الأمريكي، حيث قال في تجمع انتخابي: "إن كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأمريكي، يجب عليكم إذا أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة"، في إشارة منه إلى لون حزبه، وفقا لـ"سكاي نيوز".

ومع تاريخه الذي يمتد لأكثر من قرنين من الزمان، هناك بعض من اللحظات الفارقة في تاريخ الكونجرس كان لها انعكاس على التاريخ الأمريكي والسياسة العالمية ككل، نستعرض بعضا منها في التقرير التالي.

• دخول الحرب العالمية الأولى

يقول موقع" ذا هيستوري" الأمريكي، إن السياسة الأمريكية سلكت طريق العزلة عن السياسة العالمية وما يدور في العالم من أحداث، ظنا بأن الولايات المتحدة تشكل ما يشبه القارة المنفصلة، ولا يمكن أن تتأثر بحرب بأوروبا أو بغيرها.

وظل ذلك حتى إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون في يناير 1917، خلال جلسة مشتركة للكونجرس، أن الولايات المتحدة يجب أن تظل محايدة في الحرب العالمية الأولى لضمان "سلام بدون نصر".

ومع شهر أبريل، تبدلت الأمور فالرأي العام الأمريكي بدأ يتغير مع إقدام غواصة ألمانية على إغراق سفينة مقابل السواحل البريطانية، ما أدى لمقتل أكثر من 1200 راكب، بينهم 128 أمريكيا.

ليدعو الرئيس الأمريكي لجلسة أخرى في شهر أبريل، يطلب من الكونجرس منحه الموافقة على خوض الحرب دفاعا عن السيادة والكرامة الأمريكية، وهو ما ناله بأغلبية مطلقة من المجلسين.

• الحرب العالمية الثانية

وتعتبر المياه عنصرا مشتركا بين الحربين، فكما كانت ضربة لسفينة أمريكية سببا في خوض الولايات المتحدة الحرب الأولى، كان ضرب قاعدة "بيرل هاربر" على يد الأسطول الياباني هو المسبب في دخول الحرب العالمية الثانية.

ويقول موقع "الأرشيف الوطني" الأمريكي، إنه في 7 ديسمبر 1941 تعرضت القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة أواهو في هاواي لهجوم كان أحد أكبر المفاجآت العسكرية في تاريخ الحرب. في أقل من ساعتين، تم تدمير أسطول المحيط الهادئ الأمريكي، وقتل أو جرح أكثر من 3500 أمريكي.

وتابع: بعد لحظات من الهجوم، تلقى الرئيس روزفلت ومساعده الرئيسي للسياسة الخارجية، هاري هوبكنز، مكالمة هاتفية من وزير الحرب هنري ستيمسون، يخبرهما أن اليابانيين هاجموا بيرل هاربور. في حوالي الساعة الخامسة مساءً، بعد اجتماعات مع مستشاريه العسكريين، أملى الرئيس بهدوء وحزم على سكرتيرته، طلبًا إلى الكونجرس لإعلان الحرب.

ومع ظهر اليوم التالي، ألقى روزفلت كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، أذيعت للشعب الأمريكي عبر الراديو، مطالبا الكونجرس بدعمه لدخول الحرب، ويأتي رد من مجلس الشيوخ بإجماع الأصوات على دعم الحرب، دون صوت واحد رفض طلب الرئيس للنائبة عن مونتانا جانيت رانكين.

• عاصفة الصحراء

وبعد عقود، كان الكونجرس على موعد جديد مع التصديق للرئيس على الدخول بحرب وخوض عملية عسكرية خارج الحدود الأمريكية، وفي تلك المرة كانت العملية بقلب الشرق الأوسط، لإخراج قوات صدام حسين من الكويت، والتي غزتها في أغسطس عام 1990، فيما عرف بحرب الخليج الثانية.

لاقى عدوان صدام، استنكارا دوليا وعربيا واسعا، وعلى المستوى الأمريكي، استمعت لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس لعدد من الضحايا من السيدات الكويتيات، وطلب من بعدها الرئيس جورج بوش الأب التفويض بدخول الحرب، ووافق الكونجرس في جلسته بتاريخ 11 يناير 1991، ولم تمض سوى أيام قليلة على التفويض حتى أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن انطلاق حرب الخليج الثانية في 17 يناير 1991.

• عزل الرؤساء

ولجانب سلطة تفويض الرئيس لخوض الحروب، يأتي صلاحية أخرى هامة للكونجرس الأمريكي، ممثلة في عزل الرئيس، وتضمن الفصل الإضافي 25 في الدستور يرد بأن "الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين يلقون العزل إذا رُفعت ضدهم تهمة الخيانة والرشوة أو جرائم أخرى وتأكدت عليهم التهم". والبرلمان يتخذ القرار بغالبية بسيطة للبدء في الإجراءات. ولتوجيه التهمة تكون غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ ضرورية.

وعلى مدى التاريخ تكررت الواقعة في مع 3 رؤساء:

- نيكسون يقطع الطريق

أولها كانت مع الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي كانت تهتمه معروفة بـ"فضيحة ووترجيت" بشأن التجسس على أعضاء من الحزب الديمقراطي.

وبتداول القضية لدى الكونجرس، تمت الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب، وبقيت خطوة أغلبية مجلس الشيوخ التي كانت متوقعة، ليغلق نيسكون الباب ويقدم استقالته في 1974، حفظا لماء وجهه، وفقا لـ"دويتشه فيله".

- كلينتون

تكرر الأمر في نهاية التسعينيات مع الرئيس كلينتون في تهمة أخلاقية بشأن علاقته مع إحدى الموظفات بالبيت الأبيض تدعى مونيكا لوينسكي، ولم تكتمل إجراءات العزل في المرحلة الأخيرة، مع عدم التوصل لأغلبية الثلثين المطلوبة.

- ترامب وإجراءات عزل مرتين

ومثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حالة استثنائية، حيث تعرض لإجراءات العزل في مناسبتين كحالة غير متكررة في التاريخ الأمريكي.

وكانت المرة الأولى في يناير عام 2020، بتهمة تتعلق بسوء استعمال السلطة، مع تعطيله لمساعدات لدولة أوكرانيا، في شبهة أنها انتقام شخصي من منافسه جو بايدن، وأقر مجلس النواب الاتهام، ليتحول من بعده لمجلس الشيوخ؛ لكن تكرر أمر عدم التوصل للأغلبية الضرورية، ما مكن ترامب من البقاء بالسلطة.

أما المناسبة الثانية، فكانت مع الأيام الأخيرة لولايته، وخسارته الانتخابات أمام منافسه جو بايدن، والذي نتجت عنها تداعيات خطيرة، كان أبرزها اقتحام مبنى للكونجرس على يد أنصار لترامب، أثناء جلسة التصديق على فوز بايدن، ووجهت لترامب اتهامات بأنه المتسبب والمحرض على تلك الأحداث، وصدق مجلس النواب اتهاما لترامب، ليتم الإحالة من بعدها لمجلس الشيوخ، والذي لم يتم انعقاد أي من جلساته في الأسبوع المتبقي من ولاية ترامب، ليكمل ترامب ولايته.