 رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي - بوابة الشروق
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رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان قضايا الاجتماع المقبل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 3:16 م

بحث الرئيسان الروسي والبيلاروسي؛ فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، القضايا المتعلقة بالاجتماع القادم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين الليلة الماضية، حسبما أعلنت اليوم الأربعاء، الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس البيلاروسي.

وذكر بيان الخدمة الصحفية أن "بوتين ولوكاشينكو بحثا القضايا المتعلقة بالاجتماع القادم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فضلا عن العلاقات البيلاروسية الروسية مع التركيز على التجارة والتعاون الاقتصادي".

كما بحث الرئيسان، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، جدول الاجتماعات بينهما حتى نهاية العام الحالي.


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