باحث اقتصادي: الدول الكبرى استنزفت موارد العالم وتتنصل من دفع تعويضات تمويل المناخ

أكد الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدول الكبرى تسببت بالإضرار بالبيئة من خلال استخدام الطاقة الرخيصة غير الصديقة للبيئة لإحداث تنمية سريعة في اقتصادياتها، مشيرًا إلى أن تلك الدول أقرت تعويضات لتمويل المناخ وصلت إلى 632 مليار دولار عام 2019، يتم منحها للدول النامية للإنفاق على مواجهة التغيرات المناخية والتخفيف من أثارها.

وأضاف شادي، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الدول المتقدمة هي الأكثر استخدامًا للطاقة بعكس الدول النامية، وما تم إقراره من الدول الكبرى كتعويضات لمواجهة التغيرات المناخية لم يتم الوفاء به، مشددًا على أن الدول الكبرى استنزفت موارد العالم ولا تزال حتى الآن تتنصل من الوفاء بالتزاماتها في دفع التعويضات ثمن تضررات المناخ التي تسببت فيها سابقًا.

وتابع أن الدراسات كانت تشير إلى أن قيمة تمويل المناخ المطلوب لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية هو 3 تريليونات دولار عام 2021، وسيزيد إلى 6 تريليونات دولار عام 2050، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام قد تتضاعف في ظل التوسع باستخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم نتيجة أزمة نقص الطاقة الحالية.