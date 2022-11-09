اليابان والولايات المتحدة تتطلعان لإجراء محادثات أمنية مع تزايد التحديات

كشفت مصادر دبلوماسية في اليابان اليوم الأربعاء، أن طوكيو وواشنطن تتطلعان إلى إجراء محادثات أمنية بين وزيري خارجية ودفاع البلدين بصيغة "اثنين زائد اثنين" في وقت قريب، ربما في يناير المقبل، حيث يواجه الحليفان تحديات أمنية أكبر من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا ونظيريهما الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن الاجتماع المقرر شخصيا.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يناقش الوزراء خلال اجتماعهم المرتقب الأدوار التي تضطلع بها واشنطن وطوكيو، في إطار الاستراتيجيات الأمنية المعدلة للبلدين.

وأضافت المصادر الدبلوماسية، أنه مع إطلاق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجيتها الأولى للأمن القومي شهر أغسطس الماضي، ستناقش الحكومتان كيفية تحسين سبل الردع الذي يوفره التحالف وقدراتهما على الاستجابة.

ورجحت المصادر أيضًا أن يناقش البلدان سبل الحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان والدفاع عن جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو، وتطالب بها بكين في بحر الصين الشرقي، إلى جانب تعميق سبل التعاون الثنائي في مجالات أمنية جديدة، مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني.

يذكر أن المحادثات الأولى التي تعقد بهذا الشكل بين البلدين يتبعها في غضون عام تقريبًا مراجعة لاستراتيجية الأمن القومي لليابان بحلول نهاية العام الجاري، ومن المقرر تحديث المبادئ التوجيهية للسياسة الأمنية والدبلوماسية طويلة المدى للبلاد.