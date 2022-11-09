وزراء داخلية الخليج يناقشون اليوم مواجهة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة

يعقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء في الرياض اجتماعهم الدوري برئاسة وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها "أمن دول المجلس واستقراره ومواجهة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة".

وقال مصدر أمني في الرياض في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزراء سيناقشون خلال اجتماعهم "مواجهة الإرهاب والهجمات السيبرانية والإعلام الموجه والتطرف إضافة إلى تهريب المخدرات".

وأضاف المصدر ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوزراء المعنيين بالأمن في الخليج سيناقشون "تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي".