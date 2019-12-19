أعلن مسؤول من مدينة ديربورن في ولاية ميشيجان الأمريكية عن اكتشاف أخطاء في "بطاقات الاقتراع" الصادرة باللغة العربية.

وقال جورج داراني، كاتب المدينة في بيان إن "الخطأ" يظهر في ورقة الاقتراع حيث يمكن للناخب إدراج أسماء المرشحين للمحكمة العليا في ميشيجان.

وأشار إلى أن الخطأ أثر على "43 ناخبا في ديربورن" والذي كانوا قد طلبوا بطاقات اقتراع باللغة العربية، وفقا لما نقله "راديو سوا" الأمريكي.

ويظهر الخطأ في الإرشادات بأن الناخبين يجب أن يختاروا مرشحا واحدا للمحكمة العليا، ولكن الصحيح أنه يمكنهم اختيار مرشحين فقط، إذ يوجد مقعدين شاغرين في المحكمة العليا لولاية ميشيجان.

وحمل دارني مسؤولية الخطأ إلى لجنة الترجمة ومجلس المدينة، مشيرا إلى أنه كان قد حذر من حصول هذه الأخطاء في ظل الضغوط لإنهاء الترجمة في وقت مبكر.

وكانت لجنة تطوعية قد قامت بالترجمة من دون تحميل مجلس المدينة أية مبالغ والتي ضمت ناشرين من موقع "عرب أمريكان نيوز"، والتي أنهت الترجمات خلال الأيام الماضية.

وقال أسامة السبلاني، ناشر موقع "عرب أمريكان نيوز" لصحيفة "ديترويت فري برس" المحلية إنهم أنهوا الترجمات، ولكن لم يكن لديهم الوقت الكافي لمراجعة بطاقات الاقتراع، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الخطأ بالترجمة أو بطباعة البطاقات.

وقام مجلس إدارة المدينة بتحديد الناخبين الذين حصلوا على البطاقات التي تضمنت أخطاء، إذ جرى التواصل معهم لاستبدالها.

وتعتبر ديربورن من المدن التي يسكنها عدد كبير من الأمريكيين الناطقين باللغة العربية، والذين تبلغ نسبتهم 47 % من سكان المدينة بحسب التعداد الأخير الذي أجري في الولايات المتحدة.