رئيس جامعة الأقصر: استضافة مصر لمؤتمر cop27 يضعها في مصاف الدول المطبقة للتنمية المستدامة

أكد رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 يؤكد عودة ريادتها العالمية مرة أخرى ويضعها في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الريادي للدولة المصرية على كافة الأصعدة، تحت قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريح لرئيس جامعة الأقصر على هامش المشاركة في جلسات مؤتمر COP27، للتعريف بكليات جامعة الأقصر وبرامجها التعليمية المتميزة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قمة المناخ هي أكبر تجمع سنوي لمناقشة المشكلات المناخية وأثرها على البيئة عالمياً، وجهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

يذكر أن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 انطلقت في مدينة شرم الشيخ، أول أمس /الأحد/، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك بعد تسلم مصر رئاسة الدورة الحالية من بريطانيا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من ورؤساء وقادة دول العالم، والشخصيات البارزة.