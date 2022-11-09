رئيسة تايوان تبحث مع وزير بريطاني سبل تعزيز العلاقات التجارية

بحثت الرئيسة التايوانية، تساي إنج وين، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية، جريج هاندز، سبل تعزيز العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين.

ونقلت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية عن تساي، قولها خلال الاجتماع مع الوزير البريطاني: "هدفنا هو تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري، ونأمل في أن تعمل بلداننا معا من أجل توقيع اتفاقية استثمار ثنائية".

وأعربت تساي عن اهتمامها بتوقيع اتفاقية استثمار مع المملكة المتحدة على أمل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين، مضيفة أن تايوان والمملكة المتحدة عمقتا الشراكات في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة والأعمال والتجارة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقالت إنه في مواجهة العديد من التحديات في حقبة ما بعد الوباء، تتطلع تايوان إلى العمل مع المملكة المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى لبناء سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة من خلال التعاون التكنولوجي والاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن الدعم المالي.

وتابعت أن تايوان "مستعدة لاستخدام مزاياها التنافسية في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة لمساعدة العالم في تحسين إعادة تشكيل سلسلة التوريد لأشباه الموصلات".

وكانت الصين انتقدت أمس الأول الاثنين، زيارة وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية جريج هاندز إلى تايوان، وهو أحدث مسؤول أجنبي يتحدى تحذيرات بكين بشأن الاتصالات مع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في إفادة صحفية، إنه يجب على المملكة المتحدة "احترام سيادة الصين بجدية، والتمسك بمبدأ صين واحدة، ووقف أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى قوى استقلال تايوان".

يذكر أنه بعد زيارة قامت بها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في أغسطس الماضي، أطلقت الصين صواريخ فوق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادئ ووضعت طائرات وسفنا في مكان قريب من الجزيرة.