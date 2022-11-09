محافظ أسيوط يلتقي وفد مجلس الوزراء لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد مجلس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والوقوف على آخر معدلات الأداء بتلك المشروعات، ومناقشة أي معوقات أو ملاحظات ووضع حلول عاجلة لها لتلافيها وتذليلها والعمل على الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، ووكلاء وزارات الري والصحة والزراعة والكهرباء والطرق، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات والإسعاف ورؤساء المراكز والأحياء، ومنسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.



وتناول الاجتماع، ما تم تنفيذه حتى الآن من مراحل العمل بالمشروعات على أرض المحافظة، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلا عن مناقشة ما تم تحقيقه في توفير الأراضي اللازمة؛ لتنفيذ باقي المشروعات في بعض القرى والنجوع، بالاضافة إلى استعراض تقرير مجلس الوزراء عن هذا الملف والجهود المبذولة من الأجهزة المعنية في هذا الشأن.



وأوضح محافظ أسيوط، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لسرعة تسليم الأراضي للشركات المنفذة للمشروعات بالقرى المستهدفة والانتهاء من تلك المشروعات وفقا للجدول الزمني المقرر لنواكب الجهود التنموية الأخرى التي تحدث على أرض الواقع تزامنا مع انطلاق الجمهورية الجديدة.



وأكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على تغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لذا نعمل على بذل مزيد من الجهد لتنفيذ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي تهدف إلى إحداث هذا التغيير والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.



وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه لجميع سبل الدعم وتسخير الإمكانات وتذليل العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة، لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ تلك المشروعات من خلال جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية ولقاءاته المستمرة مع مسئولي القطاعات المختلفة.



وكلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى، بالمرور للاطمئنان على مراحل التنفيذ خاصة وأنها تمثل إنشاء وتنفيذ وتطوير خدمات مختلف، وتنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه وهو ما نعمل على الانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقا.



وأشار إلى تنفيذ مشروعات بـ7 مراكز بإجمالي 1930 مشروعا تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والري 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا ما بين اسواق ومواقف ونقاط إطفاء 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتبا بريدا و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه، بتكلفة إجمالية لجميع المشروعات بلغت 43 مليار 598 مليون جنيه.