بكين تسجل أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين لأعلى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث يشعر المسؤولون بالقلق جراء رصد إصابات خارج الحجر الصحي؛ ما يظهر أن الفيروس مازال ينتشر في المجتمع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بكين سجلت 78 إصابة جديدة، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات منذ 22 مايو الماضي.

وتم رصد ست حالات إصابة خارج منشآت العزل، بارتفاع بواقع حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وتراقب الصين، التي تطبق الحجرالصحي على أي حالة إصابة مؤكدة والمخالطين لها، انتشار الفيروس في المجتمع كدليل رئيسي على ما إذا كان أي تفش للفيروس تحت السيطرة.