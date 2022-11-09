خبير إعلام رقمي: قمة المناخ الأكثر بحثًا على الشبكات الاجتماعية في مصر والعالم

كشف خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي؛ عن أكثر ما اهتم به المصريون على الشبكات الاجتماعية اليوم، قائلًا إلى أن قمة المناخ لا تزال الأكثر بحثًا في مصر وعدد من دول العالم، مشيرًا إلى أن أكثر الدول بحثًا عن هشتاج قمة المناخ باللغة العربية هي مصر بالإضافة إلى موروتانيا والكويت والجزائر.

وأضاف البرماوي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن هشتاج كوب 27 باللغة الإنجليزية كان الأكثر بحثًا في كينيا ورواندا والإمارات وظهر في 40 موقعًا على مستوى العالم.

وأشار خبير الإعلام الرقمي، إلى أن هشتاج قمة المناخ سجل 40 مليون ظهور على تيك توك، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المصريين في البحث عن الهيدروجين الأخضر ومكوناته وكان يمثل الأكثر بحثًا خلال اليوم.

ولفت خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، إلى أن تصريحات محامي شيرين عبد الوهاب وصورة الفنان حسن الرداد التي جمعته مع زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، بجانب تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، في التشكيل المثالي للجولة الـ15 من بطولة الدوري الممتاز، تصدرت قوائم الأكثر بحثًا على الشبكات الاجتماعية اليوم.