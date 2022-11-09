قراصنة إنترنت ينشرون بيانات مسروقة من شركة تأمين أسترالية بعد رفض دفع فدية

بدأ قراصنة إنترنت في نشر بيانات عملاء بعد سرقتها من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا "ميديبانك "، حسبما قالت الشركة اليوم الأربعاء.

ويعتقد أن عملية القرصنة التي وقعت الشهر الماضي طالت بيانات حوالي 7ر9 مليون عميل حالي وسابق من عملاء ميديبانك.

وقال ديفيد كوكزكار الرئيس التنفيذي لميديبانك إن بعض البيانات ظهرت على منتدى على شبكة الإنترنت المظلمة، التي لا يُكشف فيها عن هوية ناشر المعلومات، يوم الأربعاء بعد أن رفضت الشركة دفع فدية.

وأضاف كوكزكار: "نعتذر دون تحفظ لعملائنا".

وتابع: "هذا عمل إجرامي يهدف إلى إلحاق الأذى بعملائنا والتسبب في محنة. نحن نأخذ على محمل الجد مسؤوليتنا لحماية عملائنا ونحن على استعداد لدعمهم".

وتعمل ميديبنك مع الحكومة الأسترالية والشرطة الاتحادية الأسترالية.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها "تدرك أنه تم نشر معلومات محزنة وشخصية للغاية" وإنها تعمل على تحديد من يقف وراء الاختراق.