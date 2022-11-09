قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن تنظيم قمة المناخ «COP27» رائع، قائلًا: «مصر بلدنا ومنورة بأهلها، ودائمًا تكون منارة لكل المؤتمرات، واستقبال الأخوة العرب والعالم».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش فعاليات قمة المناخ «COP27»، مساء الأربعاء، أن القمة تشهد حضور ما يزيد عن 100 قائد ورئيس دولة، معقبًا: «نرى السرور السعادة في كل الموضوعات والتنظيم رائع».

ولفت إلى أن الدول العربية تهتم بالأمور اليومية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، قائلًا إن «طرح موضوع للأجيال المقبلة في القمة، رسالة واضحة على الاهتمام بتلك الأجيال وحمايتها، فيما يتعلق بالمناخ والانبعاث الحراري والمياه والطاقة».

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أن موضوع المناخ غير مقتصر على دولة وإجراءاتها، مشددًا على أهمية التعاون بين كل الدول، للحفاظ على المنطقة، خاصة في محيط شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وتواصلت، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي اجتماعات القادة في قمة المناخCOP27 في مدينة شرم الشيخ، في دورته الـ27، التي تستضيفها وتترأسها مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.