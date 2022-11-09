بايدن يتصل بقادة ديمقراطيين بشكل فردي لشكرهم

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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل فردي عبر الهاتف مع عدد من القادة الديمقراطيين، لشكرهم على "عملهم الشاق"، وسط منافسة شرسة من جانب الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على الكونجرس.

واتصل بايدن بحاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر، رئيس جمعية الحكام الديمقراطيين، إضافة إلى رئيس لجنة الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي في الكونجرس النائب شون باتريك مالوني (نيويورك)، ورئيس لجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي السناتور جاري بيترز (ميشيجان)، وكبير مستشاري اللجنة الوطنية الديمقراطية سيدريك ريتشموند، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.