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أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم 2022 بقطر.

وغاب فيرلاند ميندي ظهير أيمن ريال مدريد، عن القائمة بالإضافة إلى مواطنه بول بوجبا الذي أصيب في مباريات يوفنتوس الأخيرة.

وضمت قائمة فرنسا 25 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس - ستيف مانداندا - ألفونسو أريولا

خط الدفاع: بنجامين بافارد - جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - رافاييل فاران - ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - لوكاس هيرنانديز - بريسنال كيمبيمبي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يان فيرتوت - يوسف فوفانا - إدوارد كامافينجا - أدريان رابيو - أوريلين تشواميني - ماتيو جاندوزي

خط الهجوم: كريم بنزيما - كينجسلي كومان - عثمان ديمبلي - أولفييه جيرو - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريستوفر نكونكو