المرشحين الجمهوريين يحسمون ولايتي ألاباما وفلوريدا

حسمت مرشحة الحزب الجمهوري في ولاية ألاباما كاتي بريت، انتخابات مجلس الشيوخ لصالحها.

كما تغطي ولاية فلوريدا الأمريكية موجة حمراء في وسائل الإعلام الأمريكية في إشارة إلى ترجيح كفة المرشحين الجمهوريين في نتائج التصويت.

ووفقا لصحيفة "ذا هيل الأمريكية" من المتوقع أن يفوز السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) بمجلس الشيوخ وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (يمين) في التصويت مع اقتراب غلق الاقتراع في جميع أنحاء الولاية.

وأشارت مجاميع التصويت المبكرة إلى أن نسبة التصويت محطمة للأرقام القياسية لعام الانتخابات غير الرئاسية ، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا حيث تم الإدلاء بأكثر من 40 مليون صوت.