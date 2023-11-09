السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص في مشاجرة بسبب سرقة كلب بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، اليوم الخميس، "ي.خ"، بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل "م.أ"، وذلك في القضية المقيدة برقم 7711 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول مشادة كلامية بين شخصين، أسفرت عن مقتل أحدهما.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، قيام المجني عليه بصفع المتهم على وجهه أثناء مشادة كلامية نشبت بينهما، فما كان من الأخير إلا أن أخرج سلاح أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه وسدد له طعنة نافذة في الشريان الفخدي الأيمن، قاصدا إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم وبين المجني عليه وشقيقه، إثر إشارة شقيق المجني عليه للمتهم بسرقة الكلب مملوك له.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: ممدوح محمود أيوب، وخالد عبد السلام خلف، والدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة، مينا منصور.