الاعتماد والرقابة الصحية: اختتام البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي تم تنظيمه على مدار ٥ ايام الشهر الحالي.

جاء ذلك ضمن سلسلة من البرامج الدولية التي تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بالاضافة الى ان هذه البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للصحة.

وأكدت هيئة الرقابة الصحية، ان البرنامج اختتم فعاليات الايام التدريبية بنماذج محاكاة عمليه في مستشفى دار الشفاء الحاصلة على شهادة الاعتماد مبدئي، ومعهد ناصر، وقد شمل التدريب العملي مراقبة أفضل الممارسات للوقاية من العدوى، ومراقبة قواعد المستشفى، ونشر ثقافة تحسين الجودة وليس التفتيش، و التدريب على تطبيق منهجية التتبع، بالاضافة الى إجراء مقابلات مع المرضى والموظفين، وآليات العمل كفريق.

وفي ختام التدريب العملي تم فتح باب المناقشة للمتدربين للتبادل المعرفي حول اهم التعليقات البناءة، وتقديم النتائج باستخدام أدوات التتبع التي تم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات في أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.

الجدير بالذكر ان البرنامج الحالي يشارك به ٦٠ مُراجع ومُقَيِم من مراجعي الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والاداريين من ذوي المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحي المصري

شارك في التدريب جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، وخبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، و المملكة الأردنية الهاشمية.