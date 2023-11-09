السعودية توقع 5 مذكرات مع دول إفريقية تشمل مختلف مجالات الطاقة

وقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، خمس مذكرات تفاهم بين المملكة وعددٍ من الدول الأفريقية هي؛ إثيوبيا والسنغال وتشاد ونيجيريا ورواندا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن المذكرات، التي وُقّعت خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد حالياً في العاصمة الرياض، شملت التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

وقال وزير الطاقة، إن السياسات الرامية إلى مواجهة تغير المناخ يجب ألا "تسحق" الدول التي تعاني فقر الطاقة.

وشدد ابن سلمان، في كلمته على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة حوالي 800 مليون شخص على مستوى العالم لا يحصلون على الكهرباء بشكل ثابت.

وأعلنت السعودية في 2021 أنها تستهدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2060.

وانطلقت اليوم في الرياض أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور مسئولين من المملكة ودول عربية وإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.