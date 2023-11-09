 جامعة الوادي الجديد تطلق حملة لتطعيم العاملين بجرعة تنشيطية ضد فيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 9 نوفمبر 2023 7:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جامعة الوادي الجديد تطلق حملة لتطعيم العاملين بجرعة تنشيطية ضد فيروس كورونا

عمرو بحر
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:34 م

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة أطلقت حملة للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19، كجرعة تنشيطية، وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري، مشيرا إلى الحفاظ على سلامة وصحة منتسبي الجامعة.

وقال إن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا، ومتحوراته الجديدة التي تتضمن تطعيم المواطنين، وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي، والبحث العلمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك