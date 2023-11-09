جامعة الوادي الجديد تطلق حملة لتطعيم العاملين بجرعة تنشيطية ضد فيروس كورونا

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الجامعة أطلقت حملة للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19، كجرعة تنشيطية، وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري، مشيرا إلى الحفاظ على سلامة وصحة منتسبي الجامعة.

وقال إن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا، ومتحوراته الجديدة التي تتضمن تطعيم المواطنين، وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي، والبحث العلمي.