نقيب الأطباء: استهداف مستشفيات غزة جريمة حرب تعتبر الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية

قال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي لأبعد الحدود، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقصف المنازل والمستشفيات، وقتل النساء والأطفال، دون رادع أو رقيب.

وأكد عبدالحي، خلال كلمته في مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين مؤخرا، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى"، أن استهداف المستشفيات وتوقفها عن العمل هي جريمة حرب تعتبر الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن آلة الحرب الإسرائيلية اتفقت مع المجتمع الدولي حتى يصم آذانه ويغض الطرف عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف خلال بيان أصدرته النقابة اليوم، "نحن نبذل أقصى ما نستطيع، لكن الوضع مأسوي لأبعد الحدود، وليس بأيدينا شيء نقدمه أكثر مما قمنا به من فتح باب التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وفتح باب التطوع لعلاج الجرحي الفلسطينيين".

وأشار إلى أن النقابة استقبلت تبرعات عينية ومادية كبيرة جدا لصالح الشعب الفلسطيني، وتقدم للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين سواء داخل غزة حال فتح معبر رفح، أو بمستشفيات شمال سيناء أكثر من 1800 طبيب، بينهم أساتذة على أعلى درجة من الكفاءة.

وتابع: "تواصلنا في نقابة الأطباء، مع الاتحاد العالمي للأطباء، والأطباء العرب الفلسطينيّين في أوروبا، وأطباء بلا حدود، وقررنا فتح باب التسجيل أمام الأطباء من كل دول العالم الراغبين في علاج الجرحى الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك قد يمثل نوع من الضغط لفتح معبر رفح والسماح بعلاج المصابين".

ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه التقى نقيب الأردن، وأكد له أن مئات الأطباء في الأردن يرغبون في المساعدة وعلاج الجرحى الفلسطينيين، وتقديم مساعدات مادية، مضيفا، "نقيب الأردن عرض أيضا المساعدة في عمل مستشفى ميداني أيضا لعلاج الجرحى".

واقترح نقيب الأطباء، تنظيم مؤتمر صحفي باللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأي العام العالمي، ومطالبة الشعوب في الدول العربية بالضغط على حكوماتها، لطرد سفراء إسرائيل منها، ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإدخال الأطقم الطبية لعلاج الجرحي.

وقدم التحية للصحفيين وناقلي الحقيقة العرب، وخاصة المتواجدين في قطاع غزة، حيث استطاعوا التفوق على آلة الإعلام الغربي التي يسيطر عليها الصهاينة، وتمكنوا من تغيير الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في غزة، متمنيا أن يستطيع الرأي العام العالمي الضغط على حكوماته لوقف إطلاق النار ووقف الجرائم الصهيونية.