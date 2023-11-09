خلال الأيام الماضية تصدرت أيقونة حمراء اللون ومثلثة الشكل، منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت رمزا يعبر عن أحد القضايا المهمة في الوقت الحالي، وهي القضية الفلسطينية، حيث ظهرت هذه الأيقونة في الصور ومقاطع الفيديو التي تبثها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أثناء مهاجمة وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية.

بدأ ظهور هذه الأيقونة الحمراء مع انتشار مقاطع فيديو استهداف الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية أثناء توغلها في قطاع غزة، وبحسب إعلان القسام، فقد تمكنت حتى الآن من تدمير 138 آلية عسكرية إسرائيلية، وأصبحت هذه الأيقونة مستخدمة على نطاق واسع، حيث شاركها الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدمها البعض كصورة تعبيرية عن شخصه على الصفحات الشخصية والصفحات العامة.

• لماذا تحولت علامة استهداف الإسرائيليين إلى أيقونة مهمة؟

تكونت هذه الأيقونة في الذهن الجمعي من خلال ما تبثه القسام من مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه العلامة البسيطة إشارة إلى استهداف عدد من جنود الاحتلال أو آلياتهم العسكرية.

من هذه النقطة تحولت الأيقونة الحمراء إلى علامة مميزة للاستهداف، ثم أصبحت أحد علامات المقاومة، كنوع من أنواع الخطاب المرئي المعبر عن المقاومة.

"الوجه الأبرز للخطاب المعرفي اليوم يتأسس بناء على الصورة، وأن ما لا صورة له لا يمكن اعتباره موجودا، وإن وجود الصورة مقترن بالحقيقة، ولعل تحولات الصورة التي نتجت عبر التحولات الكبرى في عالمنا اليوم، أظهرت الأيقونة الرقمية" وفق ما ذكره الفنان التشكيلي الأردني محمد أبو زريق في مقاله عن الأيقونة بمجلة "أفكار".

والأيقونة في مجملها هي جزء مما يدعى السيمياء، أي "العلامة أو الإشارة التي ينتجها كائن يمارس التواصل والتفاعل مع الكون والوجود وهي نوع من إبداع الإشارات والعلامات والأيقونات هدفها الثبوت في ذهن الآخر، وهي بالتالي فعل ثقافي اجتماعي له أدوار تفاعلية، وهي أيضا نظام من الرموز يؤسس لعلاقة بين الفرد والجماعة أو جماعة وجماعة ضمن إطار ثقافي لأن الإنسان كائن رمزي يمتاز بتحويل الإشارة والعلامة إلى لغة ورمز له دلالة"، وهي علامة مميزة خصوصية، تقترن بأثر أو دليل أو سمة منقوشة أو مكتوبة أو بصمة أو رسم مجازي، بحسب المراجع المكتوبة في مجالات السيميائية.

إذا الأيقونة هي شكل مُحمل بالدلالات التي تشير إلى أشياء معينة، وتعبر عن حالة معينة مرتبطة بهم، وفي هذا السياق تكون أيقونة ثقافية لأنها معبئة بالإشارات ربما الدينية والأخلاقية أو السياسية أو غير ذلك، فتتحول إلى أيقونة ثقافية تعبر عن مجتمع ما أو جماعة ما، والأيقونة الثقافية هي الشيء الذي يمثل جانبا من القيم أو السنن أو المثل المدركة تأصيلا في ثقافة ما، وتتنوع الأيقونات الثقافية قد تكون وطنية أو تعبر عن مدينة أو تكون رمزا لأمة أو قيمة، وفق كتاب "دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي".

ومما سبق ذكره تتجلى أهمية الأيقونة الحمراء التي أصبحت رمزا من الرموز التي تعبر عن المقاومة في الوقت الحالي، لأنها أصبحت مرتبطة ذهنيا وبصريا بحالات استهداف قوات الاحتلال في مقاطع الفيديو التي تبث على منصات التواصل الاجتماعي الرقمية، ومن خلال هذا المضمون الخطابي الذي تحمله أصبحت محل اهتمام الكثيرين الداعمين للقضية الفلسطينية والمقاومة، ما ساعد على انتشارها وتوظفيها في سياقات مختلفة كنوع من أنواع الدلالات على الانتصار والقوة.