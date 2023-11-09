واشنطن تعلن موافقة إسرائيل على وقف لإطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميا في شمال غزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل على "وقف لإطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميا" في شمال غزة.

وكان البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة، تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا.