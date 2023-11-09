واشنطن تعلن موافقة إسرائيل على وقف لإطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميا في شمال غزة

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل على "وقف لإطلاق النار لمدة 4 ساعات يوميا" في شمال غزة.
وكان البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة، تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا.