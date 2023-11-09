 الخارجية الفلسطينية تحذر من تهجير صامت في الضفة الغربية تزامنًا مع حرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تحذر من تهجير صامت في الضفة الغربية تزامنًا مع حرب غزة

وكالات:
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 12:33 م

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس، إسرائيل بتنفيذ "تهجير صامت" في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع حربها على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحرب على غزة "تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان".

وحملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وحذرت الوزارة من "تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليها، ومن أي مشاريع سياسية تمهد" لها إسرائيل.


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