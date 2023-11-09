ماكرون: إقامة الدولة الفلسطينية أمر من شأنه خدمة إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عدم القبول بتأجيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية تطبيق حل الدولتين؛ دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب.

وقال خلال كلمة بمؤتمر باريس الإنساني المخصص لمناقشة محاولة توصيل المساعدات إلى غزة، صباح الخميس، إن «إقامة الدولة الفلسطينية تخدم إسرائيل»، معقبًا: «الحرب لن تجعلنا نحيد عن هدفنا وهو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

وأشار إلى الاتفاق مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، مشددًا على أهمية حماية المدنيين باعتباره «أمرًا لا يمكن التفاوض عليه».

ورأى بأن «حماية المدنيين شرط من شروط فاعلية مكافحة الإرهاب»، مضيفًا: «الوضع خطير ويتدهور يومًا بعد يوم في غزة، وعلينا أن نعمل على حماية المدنيين وتطبيق وقفة إنسانية قريبًا».

وأكد أن «وقف إطلاق النار يجب أن يكون ممكنًا»، مشيرًا إلى أهمية توفير «الحيز المناسب» الذي يسمح بعمل العاملين الإنسانيين في غزة.

ودعا إلى تجفيف منابع التمويل لحركة حماس، وفرض عقوبات على المرتبطين من قريب أو بعيد بهجوم 7 أكتوبر.

وتستضيف فرنسا الخميس، بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «مؤتمرا إنسانيا» لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.