أحمد المسلماني: نتنياهو يريد مزايا الاحتلال بغزة ويبتعد عن تحمل أعبائه الاقتصادية والمعيشية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن الجميع صُدم بتداعيات 7 أكتوبر، والأمر تجاوز كثيرا ادعاءات الدفاع عن النفس.

وأضاف خلال لقاء خاص له على فضائية «سكاي نيوز»، مساء الخميس، أن التداعيات وصلت إلى حرب تدميرية لا سابق لها بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أنه جرى تدمير نحو 300 كيلو متر مربع، وإلقاء كم هائل من المتفجرات الذي تجاوز ضعف ما تم في هورشيما، طبقا لمراكز حقوقية.

وأوضح أنه في ظل الأوضاع القائمة بقطاع غزة في الوقت الحالي، فلا يمكن أن يكون الهدف وقف إطلاق النار، وإنما الهدف هو العودة لنقطة الصفر، مشددا على أن هناك دولة فلسطينية تم اتفاق دولي عليها وتوافق قانون دولي أيضا ويجب أن تُقام، ومن ثم فلا بد من عدم الغرق في التفاصيل، والتركيز على الهدف الرئيسي المتعلق بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتينياهو، بشأن تولي سلطة الاحتلال قطاع غزة أمنيا وليس إنسانيا أو إعاشيا، أوضح أن نتنياهو يريد مزايا الاحتلال ولا يريد أعباء الاحتلال، فالوجود الأمني غير محدد المدة هو احتلال، قال إن الاحتلال مسئول عن اقتصاديات هذا المكان وحماية سكان هذا المكان الواقع تحت الاحتلال بموجب المعاهدات الدولية.

وتابع: «هو لا يريد أية مسئولية تجاه سكان غزة، ولكن يريد السيطرة الأمنية، ويريد ما يميز الاحتلال بالنسبة له، وما هو عبء على الاحتلال يتخلص منه»، مشددا على أن عودة قوات الاحتلال إلى قطاع غزة هو احتلال.

وفيما يتعلق بإثارة ملف إدارة مصر لقطاع غزة من عدمه، أوضح أن مصر لم تتحدث رسميا على الإطلاق عن هذا الأمر، معقبا: «لكن يبدو أنه طُرح هذا الأمر للنقاش لأنه وصولا إلى وول ستريت جورنال، تم التأكيد عبر وسائط مختلفة أنه الأمر عُرض على مصر بتوليها الإدارة الأمنية في غزة، ولكنها رفضت»، على حد قوله.

وأشار إلى "رفض مصر، إدارة قطاع غزة، لأنه يُلقي عن نتنياهو عبء الإدارة الأمنية والمعيشية للقطاع، وربما يجري تصوير مصر بأنها وجود أجنبي في هذه الأرض"، موضحا أن هذا الأمر هدفه التحطيم المتبادل بين المصريين والفلسطينيين ومن ثم فهو مرفوض.