أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، عن آماله بأن تخرج اجتماعات القمة العربية المقرر انعقادها بالعاصمة السعودية الرياض، السبت المقبل؛ بقرارات وإجراءات قابلة للتطبيق وآليات واضحة للتنفيذ.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إن أهداف السلطة الفلسطينية تتمثل في أولويات أربع؛ أولها وقف العدوان الفوري، داعيا من جهته، الحكومات العربية إلى اتخاذ مواقف جدية حيال الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها المسئول الأول عن القرار وليس إسرائيل.

وتابع: «الولايات المتحدة صاحبة القرار ومن تتحمل وزر استمرار هذا العدوان»، موضحا أن الأولوية الثانية تستهدف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية بحق 1.5 مليون نازح دون مأوى أو غذاء أو ماء فضلا عن انعدام الكهرباء والوقود ونفاد الأدوية.

ولفت إلى نزوح 950 ألف فلسطيني إبان نكبة 1948 قياسا بـ مليون ونصف حتى اليوم، مناشدا الحكومات العربية بضرورة الاستمرار في إفشال مخطط التهجير كأولوية ثالثة.

وأثنى على صمود الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه وثبات الموقف العربي وتحديدا المصري والأردني في إفشال المخطط الصهيوني للتهجير.

وشدد على ضرورة فرض الحل السياسي كأولوية أخيرة من خلال التوصل الى حل سياسي بإقامة دولة فلسطينية والإقرار بحق الشعب في تقرير مصيره، قائلا:«بدون ذلك سوف نستمر داخل دائرة الصراع وندفع أثمانا كان يمكن تجنبها لو أن المجتمع الدولي كان مخلصا لمبادئ القانون الدولي».

واختتم داعيا الحكومات العربية قبيل قمة السبت:«لا نريد من القمة العربية أن تعبر عن السخط والغضب، نريد من القادة إجراءات عملية تنفيذية نريد مخاطبة الولايات المتحدة باللغة التي تفهمها وتعرفها جيدا وهي لغة المصالح، والحكومات العربية قادرة على فعل ذلك».