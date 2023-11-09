 قافلة طبية مجانية بقرية شابة مركز دسوق بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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قافلة طبية مجانية بقرية شابة مركز دسوق بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد نصار
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 1:57 م

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية بقرية شابة مركز دسوق، يومي الثلاثاء والأربعاء، تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وطارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، وبحضور دكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، وإيهاب الطوخي رئيس قرية شابة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، واستفاد من خدمات العيادات مواطنو القرية والتوابع والقرى المجاورة.

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